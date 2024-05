Fedez visto la sera del pestaggio a Iovino | Era con una ragazza bionda I testimoni inguaiano il rapper | la lite in discoteca per difendere l’amica

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 12 maggio 2024) C’era anchequando è stato pestato il personale trainer Cristianoin via Marco Ulpio Traiano a Milano. La notte tra il 21 e il 22 aprile scorso, dueoculari hanno riconosciuto ilfra le nove persone che sono scese dal minivan scuro sotto casa di. Già noto per le presunte frequentazioni con Ilary Blasi e finito nel caso della separazione della showgirl con Francesco Totti, il 37enne quellaaveva rifiutato il trasporto in ospedale. Così come non aveva voluto sporgere denuncia ai carabinieri, ai quali negò di aver riconosciuto le persone presenti al momento del. A indicare la presenza diin quel momento sono stati una guardia giurata e il portinaio del complesso residenziale di via Traiano. Quella ...