Fedez contro la stampa | Si occupa di quello che faccio la notte - notizie inutili

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di domenica 12 maggio 2024) (Adnkronos) – “Da un lato ci sono dei ragazzi che hanno delle priorità rispetto a degli avvenimenti, dall’altra parte unache sifondamentalmente ditipo le cazzate che fa die non avete ancora capito che a loro non frega un c…”.si esprime così nel corso di un inal Salone del libro sulla salute mentale rivolgendosi ai giovani che in platea lamentavano una disparità di trattamento tra i profughi ucraini e quelli palestinesi. “Sarebbe il caso che laitaliana rivalutasse le priorità e non giocasse a fare l’influencer”, ha aggiunto. “Io non c’ero. E dalla telecamera non si vede niente”, ha dettoa Laonline, prima di intervenire ...