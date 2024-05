Fedez commenta il caso del pestaggio di Cristiano Iovino a Milano | Io non c' ero E attacca la stampa

Il rapper al Salone del Libro: «Nessun referto né denuncia. Se non ci fosse il mio nome non ci sarebbe notizia»Il rapper al Salone del Libro di Torino: «Nessun referto medico né denuncia. Se non ci fosse il mio nome non ci sarebbe notizia»Il ...

Fedez , presente al Salone del libro di Torino per discutere di salute mentale, ha smentito di essere stato presente al Pestaggio di Cristiano Iovino , il personal trainer di Ilary Blasi. «Io non c’ero, e quindi? E comunque , quale massacro ? Mi dicono ...

