Fedez al Salone del Libro | Salviamo i giovani - la salute mentale è il tema dei prossimi 15 anni

«Da una parte ci sono i giovani che hanno delle priorità e voglia di partecipare, dall’altra la stampa che si occupa delle cazzate che fa Fedez di notte e non avete capito che a loro non gliene frega nulla. Sarebbe il caso che la stampa rivedesse le ...

Bagno di folla per Fedez al Salone del Libro - Bagno di folla per Fedez al salone del libro - Fedez arriva al salone del libro ed è come sempre un bagno di folla. Tantissimi giovani riempiono la sala dell'Auditorium del Lingotto, dove si svolge l'incontro sulla salute mentale in dialogo con ...

Fedez commenta il caso del pestaggio di Cristiano Iovino a Milano: "Io non c'ero". E attacca la stampa - Fedez commenta il caso del pestaggio di Cristiano Iovino a Milano: "Io non c'ero". E attacca la stampa - Il rapper milanese Fedez afferma di non essere stato presente la sera del pestaggio del personal trainer Cristiano Iovino: la sua versione ...

“Vade retro Satana”, Elena Cecchettin contestata al Salone del Libro - “Vade retro Satana”, Elena Cecchettin contestata al salone del libro - Così, con un rosario in mano, una contestatrice ha urlato contro Elena Cecchettin, intervenuta al salone del libro per leggere un monologo contro la violenza. L’attivista e sorella di Giulia ...