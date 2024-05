Fazio - o l’arte di assumere la forma del potere

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di domenica 12 maggio 2024) In un’intervista a «Repubblica», il conduttore tesse l’elogio della libertà come «adeguamento al momento». È la sua perfetta descrizione: egli non ha bisogno di obbedire al sistema, vi aderisce spontaneamente, ci crede, si consenza sforzo