Fazio chiude in bellezza | stasera a Che tempo che fa Von der Leyen - Cortellesi e Venditti

(Di domenica 12 maggio 2024) (Adnkronos) – Ultima puntata di stagione, oggi domenica 12 maggio, per 'Cheche fa' di Fabioin onda a partire dalle 19.30 sul Nove. Dopo un anno di successi il talk showincon un'ospite in esclusiva: la presidente della Commissione Europea Ursula von der, candidata per un secondo mandato

Prende il via domenica (o eventualmente sabato sera, in base all’eventuale finale di Emma Villas) la semifinale playoff della Mens Sana contro San Vincenzo. Un traguardo importante e non affatto scontato visto da dove era partita la squadra la ...

Gerry Scotti con i giudici de Lo Show dei Record Nella serata di ieri, Domenica 21 Aprile 2024, su Rai1 Makari in replica ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 l’ultima puntata de Lo Show dei Record ha ottenuto un a.m. di ...

Che Tempo Che Fa: anticipazioni e ospiti di Fabio Fazio nella puntata di domenica 12 maggio - Che Tempo Che Fa: anticipazioni e ospiti di Fabio fazio nella puntata di domenica 12 maggio - Si conclude domenica 12 maggio 2024 sul NOVE, e in streaming su discovery+, una stagione 2023/2024 da record di Che Tempo Che Fa di Fabio fazio, affiancato come sempre da Luciana Littizzetto ...

Che Tempo Che Fa chiude in grande stile: Fabio Fazio ospita Ursula von der Leyen nell’ultima puntata del 2024 - Che Tempo Che Fa chiude in grande stile: Fabio fazio ospita Ursula von der Leyen nell’ultima puntata del 2024 - Non perdere l'ultima puntata di Che Tempo Che Fa del 2024 con Fabio fazio e ospiti d'eccezione come Ursula von der Leyen ...

“Che tempo che fa” chiude la stagione con Ursula von Der Leyen, Paola Cortellesi, Antonello Venditti e Toquinho - “Che tempo che fa” chiude la stagione con Ursula von Der Leyen, Paola Cortellesi, Antonello Venditti e Toquinho - "Che tempo che fa" chiude la stagione con Ursula von Der Leyen, Paola Cortellesi, Antonello Venditti e Toquinho.