Favola della domenica – Il Congresso dei pianeti

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 12 maggio 2024) C’era una volta una galassia con tanti soli e. In ciascuno di essi vivevano esseri di vari aspetti. Il primono era abitato da formiche giganti, il secondo da topi intelligenti, il terzo da bellissimi leoni. Questi popoli erano in grado di viaggiare nello spazio e, spesso, si facevano visita l’un l’altro. Un giorno la formica e il topo atterrarono su Catus. C’erano personaggi a forma di gatto eretti su due zampe. “E’ da molto che non saluto il mio amico Leon. Mi accompagnate?” chiese la grande formica. “Vengo volentieri” disse uno dei gatti. Una navicella atterrò su Felinon con i tre passeggeri a bordo. Leon, il capo dei felini, disse: “Stavo per inviarvi un messaggio per invitarvi a una cui parteciperanno moltidi questa galassia”. “Di che si tratta?” domandò la formica. “Ci è ...