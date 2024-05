Fabriano Fisdir - atletica leggera | oro per Gerini e Mancioli argento per Regini

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di domenica 12 maggio 2024) Il campione del mondo del lancio del disco è stato ricevuto dal Sindaco Ghergo. Il 1 e 2 giugno campionati italiani assoluti a Molfetta, 12 maggio 2024 – Il Campione della PO.DI.F MirasoleDaniel, il 22 aprile scorso, è stato ricevuto in comune dal Sindaco Daniela Ghergo, che si è congratulata con lui a nome di tutta la città per la performance straordinaria che l’ha portato sul tetto del mondo, nel lancio del disco 1kg. ad Antalya in Turchia. Daniel non si è seduto certo sugli allori ed il 4 maggio, seguito dal suo allenatore Pino Gagliardi, allo Stadio Helvia Recina di Macerata, ha patrtecipato alla prova regionale. Daniel si è allenato provando a lanciare con la rotazione, pur non essendo efficace, ma è riuscito a conquistare la medaglia d’oro. Il 5 maggio, invece, allo stadio ...