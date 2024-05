Fabio Rovazzi scippato durante una diretta Instagram | il ladro scappa con lo smartphone

(Di domenica 12 maggio 2024) Disavventura per. Il cantante è stato, gli hanno rubato il cellulare proprio mentre stava facendo unasua Milano, in corso Garibaldi. L'artista stava parlando live con circa 400 follower quando un ragazzo in tuta e cappellino nero gli si è avvicinato alle...

«Dove ti trovi Fabio ?». Non fa in tempo a rispondere Fabio Rovazzi , neanche a finire di leggere la domanda scritta da un utente durante la sua diretta su Instagram , che un ladro afferra lo smartphone e inizia a correre, rubandogli il cellulare. Il ...

