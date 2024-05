Fabio Rovazzi derubato del cellulare mentre era in diretta su Instagram | il video del furto

(Di domenica 12 maggio 2024) Fabriovittima di: al cantante è stato rubato il telefono, seduto al tavolo di un bar, si trovava insucon i fan. Come si vede nell'inquadratura del, alle sue spalle compare improvvisamente un ragazzo, che poi gli si avvicina, gli sottrae il telefono e fugge via.

VIDEO | Furto in diretta per Rovazzi: ladro gli ruba lo smartphone mentre è in live sui social - VIDEO | Furto in diretta per rovazzi: ladro gli ruba lo smartphone mentre è in live sui social - Home » Canali » Costume e Società » VIDEO | Furto in diretta per rovazzi: ladro gli ruba lo smartphone mentre è in live sui social ...

Rovazzi, cellulare rubato durante una diretta Instagram a Milano: strappato dalle mani mentre risponde ai fan - rovazzi, cellulare rubato durante una diretta Instagram a Milano: strappato dalle mani mentre risponde ai fan - Fabio rovazzi rapinato durante una diretta Instagram. È successo questa mattina a Milano mentre il cantante era seduto su un tavolino esterno di un ristorante. rovazzi era alle prese con ...

Rubano il cellulare a Fabio Rovazzi mentre è in diretta su Instagram - Rubano il cellulare a Fabio rovazzi mentre è in diretta su Instagram - Allo youtuber e cantante Fabio rovazzi è stato scippato il cellulare mentre faceva una diretta su Instagram a Milano, in corso Garibaldi. rovazzi stava parlando in live con i suoi follower che gli sta ...