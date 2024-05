Eurovision Song Contest 2024 - vince la Svizzera con Nem - Angelina Mango settima

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di domenica 12 maggio 2024) Ieri sera, all’Arena di Malmö in Svezia, è andata in onda la finale della 68esima edizione dell’. L’annuale kermesse canora europea ha visto sfidarsi i rappresentanti dei 25 paesi che hanno superato le due precedenti semifinali (il cantante dei Paesi Bassi, Joost Klein, è stato squalificato per comportamenti inappropriati nei confronti della produzione). Ospiti della finalissima, Loreen, la vincitrice dello scorso anno, Björn Skifs e gli Alcazar che hanno cantato Crying at the Discoteque. In più, sono stati omaggiati gli ABBA in occasione del cinquantesimo anniversario dalla loro vittoria. La delegazione vincitrice dell’è stata la, rappresentata da Nemo, che ha gareggiato con il brano The ...