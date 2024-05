Eurovision - il vincitore Nemo confessa | Ho spaccato il premio e mi sono fatto male al dito

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di domenica 12 maggio 2024) Disavventura per ildell’Song Costest 2024,, cantante della Svizzera. Primo artista non binario a vincere la manifestazione canora, è subito diventato un simbolo della comunità Lgbt: “Questa è stata una delle rappresentazioni più queer che abbiamo visto all’ed è stato fantastico. È difficile trovare spazio per se stessi. Il consiglio che vorrei dare a tutti è quello di condividere qualcosa a cui tengono veramente e di creare qualcosa con un significato. ‘The Code’ è una canzone unica e speciale che è stata valorizzata attraverso la messa in scena”, ha detto l’artista. “Presentare una canzone in cui parlo della mia storia e l’aver toccato così tante persone, forse di averle ispirate a rimanere fedeli a se stessi, è la cosa più folle che mi sia mai capitata”, ha aggiunto ...