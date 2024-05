Eurovision - cosa è successo in finale Top e flop | l' omaggio agli ABBA intramontabil - il crollo in classifica di Angelina choc e le contestazioni troppe

(Di domenica 12 maggio 2024) Niente da fare perMango. La Noia non ha convinto fino in fondo gli spettatori non italiani dell'2024. Il trofeo è stato conquistato dalla Svizzera con Nemo e il...

Malmo, 12 maggio 2024 – Ancora un record per l’ Eurovision Song Contest che con la serata finale ottiene il 36% di share (due punti percentuali in più rispetto allo scorso anno) con una platea di 5 milioni 340mila tele spettatori su Rai1. quasi 7 ...

Nemo, chi è il vincitore (non binario) dell'Eurovision 2024: «Rendermi conto della mia identità mi ha reso libero» - Nemo, chi è il vincitore (non binario) dell'eurovision 2024: «Rendermi conto della mia identità mi ha reso libero» - Nemo è la prima persona non binaria a vincere l'eurovision. Il termine non binario indica il non riconoscersi strettamente né nel genere maschile né in quello femminile e ...

Il generale Vannacci contro Nemo, vincitore svizzero dell'Eurovision 2024 di identità non binaria: "Nauseante" - Il generale Vannacci contro Nemo, vincitore svizzero dell'eurovision 2024 di identità non binaria: "Nauseante" - Il generale Vannacci contro Nemo, vincitore svizzero di identità non binaria dell'eurovision 2024: "Il Mondo al Contrario è sempre più nauseante" ...

Eurovision, il dietro le quinte di Angelina Mango: le urla dopo l'esibizione - eurovision, il dietro le quinte di angelina Mango: le urla dopo l'esibizione - (LaPresse) Il dietro le quinte dell'eurovision song contest di Malmoe, in Svezia, visto attraverso angelina Mango. La cantante italiana urla dopo l'esibizione, poi balla con lo staff e ...