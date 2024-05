Eurovision - Angelina Mango incanta il mondo Anche Mengon - Manesk -n, Celentano e Fiorello tifano per lei Il video dell' esibizione

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di domenica 12 maggio 2024) Con un sentito «grazieeee» urlato a gran voce,ha concluso la sua, con La noia, nella finaleSong Contest. Applausi per lei alla Malmo Arena, in Svezia, dove si svolge la manifestazione. Show spettacolare per la giovane vincitrice’ultimo festival di Sanremo e la speranza di concludere la serata in bellezza. «Stasera se magnano i manghi. Vai Nina!»....