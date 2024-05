Eurovision 2024 - vince la svizzera con Nemo | settima Angelina Mango

(Di domenica 12 maggio 2024), lacon The Code brano diMittler il contest musicale andato in scena con l’atto finale tenutosi a Malmoe Per lo stato federale è la terza conquista del microfono di cristallo a distanza dall’ultimo trionfo datato 1988 quando a difendere i colori elvetici si presentò Celine Dion e la sua Ne Partez Pas Sans Moi. Secondo posto per la Croazia: chiude il podio l’Ucraina,chiude allaposizione. La cantante di Lagonegro aveva ottenuto ottimi consensi dal voto delle giurie internazionali grazie ai quali aveva raggiunto il quarto posto della classifica: il pubblico successivamente ha dato alla voce de La Noia 104 voti...

È stato un plebiscito . È Nemo , per la Svizzera , a vince re l' Eurovision Song Contest 2024 con il brano The Code. Dopo Lys Assia e Celine Dion, Nemo riporta così il microfono di cristallo nello stato federale per la terza volta. Una sfilza di 12 punti ...

oggi domenica 12 maggio va in scena la nona tappa del Giro d’Italia 2024 : una frazione di 214 km da Avezzano a Napoli. La Corsa Rosa prosegue la propria avventura e conclude la prima settimana con una giornata in un panorama affascinante, con ...

Don Patriciello, Paragone spara a zero su De Luca: “Affondo vigliacco da delirio di onnipotenza” - Don Patriciello, Paragone spara a zero su De Luca: “Affondo vigliacco da delirio di onnipotenza” - Attaccare la Meloni può essere conveniente per chi gioca nel campo dell’opposizione e cerca di confermarsi nei panni del leader forte; ...

"Fs, la sfida della governance è vinta" - "Fs, la sfida della governance è vinta" - La presidente delle Ferrovie dello Stato, Nicoletta Giadrossi: "Per sviluppare strategie e performance andava riformata. Ora siamo come un gruppo quotato" ...

Passo falso Use: vince Cecina, biancorossi con le spalle al muro - Passo falso Use: vince Cecina, biancorossi con le spalle al muro - Per l’Use Empoli la serie di semifinale inizia come era iniziata quella dei quarti, ma fra il ko con Quarrata e quello con Cecina ci corre, eccome. Il 66-83 col quale la squadra dell’ex Da Prato passa ...