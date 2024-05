Eurovision 2024 - valanga di fischi contro la cantante di Israele Eden Golan

(Di domenica 12 maggio 2024) La protestala guerra nella Striscia di Gaza e gli appelli al boicottaggio diarrivano anche a Malmö, dove ieri sera è andata in scena la finale dell’Song Contest, vinta dalla Svizzera. Non sono passati inosservati inei confronti diisraeliana in gara con la sua Hurricane. Era già successo durante la prima esibizione e da quando è arrivata in Svezia l’atmosfera intorno all’artista è piuttosto tesa. Tanto che la 20enne è stata costretta durante i suoi spostamenti a farsi scortare da un imponente sistema di sicurezza. Durante la finale di ieri, laè stata travolta dae urla del palazzetto, solo in parte mitigati dagli applausi di chi la sosteneva. ...

L’Eurovision , da sempre, è un evento in cui le questioni politiche la fanno da padrone. Piaccia o no, questa è la realtà, e l’edizione 2024 non è stata da meno. E forse non potrebbe essere altrimenti, essendo seguito in tutto il mondo. La musica ha ...

