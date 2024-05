Eurovision 2024 - Nemo pigliatutto | dal carisma di Angelina Mango all’Armenia in stile Darge - il meglio e il peggio della finale

(Di domenica 12 maggio 2024) Il vincitore dell’Song Contest, come ampiamente previsto dai bookmaker, è, in gara per la Svizzera con la sua The Code. Una valanga di “dodici” da record è piovuta addosso a questo brano da parte delle giurie di qualità dei paesi votanti, nemmeno uno invece per la nostra, che chiude la competizione al settimo posto ma con la soddisfazione di aver portato a casa un ottimo e meritatissimo consenso. Questa che si è appena conclusa è sicuramente una delle edizioni più discussestoria dell’Song Contest, il concorso canoro che più di tutti ha godutoglobalizzazione del mercato musicale. È indiscutibile infatti che fino a pochi anni fa si trattava di una manifestazione del tutto ignorata dal largo ...

