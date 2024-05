Eurovision 2024 - l’Italia del televoto come già spoilerato dalla Rai premia la contestatissima Israel - la giuria invece incorona il vincitore Nemo

(Di domenica 12 maggio 2024) Alla fine non era una novità ma il risultato ha fatto storcere il naso ai più. Nel conteggio delper la Finale diSong Contestpartito dalè emerso che la cantanteiana Eden Golan ha ottenuto il punteggio massimo. Un risultato che rispecchia l’ormai famoso spoiler della Rai, che poi si è scusata con l’organizzazione “per l’inconveniente tecnico”, durante la seconda Semifinale di, sui risultati parziali del. Il dato italiano vedeva al primo postoe con il 39.31% dei voti, seguito distanziato di moltissimo dai Paesi Bassi col 7.32%. Solo che ieri al secondo posto c’era l’Ucraina, mentre la Svizzera “solo” quarta. Tra l’altro non solohato la ...

La protesta contro la guerra nella Striscia di Gaza e gli appelli al boicottaggio di Israele arrivano anche a Malmö, dove ieri sera è andata in scena la finale dell’ Eurovision Song Contest, vinta dalla Svizzera. Non sono passati inosservati i ...

Angelina Mango riceve la "benedizione" della Pausini. "Tiferò sempre per te" - Angelina Mango riceve la "benedizione" della Pausini. "Tiferò sempre per te" - Dopo la finale dell'eurovision Song Contest 2024, per Angelina Mango, settima classificata, sui social arriva la benedizione artistica di Laura Pausini.

Nemo, chi è il vincitore (non binario) dell'Eurovision 2024: «Rendermi conto della mia identità mi ha reso libero» - Nemo, chi è il vincitore (non binario) dell'eurovision 2024: «Rendermi conto della mia identità mi ha reso libero» - Nemo è la prima persona non binaria a vincere l'eurovision. Il termine non binario indica il non riconoscersi strettamente né nel genere maschile né in quello femminile e ...

Eurovision, Angelina Mango incanta in finale | VIDEO - eurovision, Angelina Mango incanta in finale | VIDEO - Ottima performance di Angelina Mango in finale all’eurovision Song Contest. La cantante che ha rappresentato l’Italia a Malmö è apparsa sicura di sé e per niente tesa. Convincente, trascinante e a suo ...