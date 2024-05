Eurovision 2024 | La Svizzera trionfa - Angelina Mango settima

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 12 maggio 2024) La notte dell'Song Contestha visto laprevalere con il brano "The Code" interpretato da Nemo, che ha ottenuto 591 punti, combinando il voto della giuria e il voto del pubblico. La sua esibizione ha conquistato il pubblico internazionale e le giurie, portando il paese elvetico alla vittoria dell'edizione di quest'anno.Durante la performance di vittoria di Nemo alla fine dello spettacolo di quattro ore, il cantante ha accidentalmente lasciato cadere il trofeo a forma di microfono in vetro, ferendosi il pollice nel processo."Nel momento in cui ho rotto 'The Code', ho rotto anche il trofeo", ha detto Nemo durante la conferenza stampa dopo lo spettacolo, con la mano avvolta in una benda. "Ho rotto anche il pollice. Ma ho ottenuto un nuovo trofeo, quindi tecnicamente ne ho due ora".Il cantante non binario, primo ...