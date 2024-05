Eurovision 2024 - il vincitore Nemo confessa | Ho spaccato il premio e mi sono fatto male al dito E poi | Dobbiamo parlare l’uno con l’altro

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 12 maggio 2024) Alla finedella Svizzera con la sua trascinante “The Code” ha messo d’accordo tutti sia le giurie dei 37 Paesi che il televoto all’Song Contest. Il cantante è balzato primo in classifica con 591 totali, staccando così il favorito Baby Lasagna e l’Ucraina.è il primo artista non binario a vincere l’e ha affermato di sentirsi orgoglioso non solo di se stesso, ma della comunità di persone non binarie o fluide: “Spero che con questa vittoria ci sia più più empatia e comprensione reciproca.cone spero che stasera possa essere un modo per ricordarcelo.semplicemente grato per questa esperienza e per tutti gli amici che ho conosciuto lungo questo ...