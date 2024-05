EUROVISION 2024 | IL TRIONFO DELLA SVIZZERA - L’ITALIA SETTIMA CLASSIFICA FINALE

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

Nemo, cantante non binario, favoritovigilia e rappresentante, ha vinto l'Song Contestcon il brano "The Code". Nemo, dopo Lys Assia e Celine Dion, riporta il microfono di cristallo nello stato federale. Sul podio Croazia con Baby Lasagna e Ucraina con il duo Alyona Alyona e Jerry Heil. Italiacon Angelina Mango. Il cantante Nemo, acclamatissimo, ha portato sul palcoMalmö Arena una bandiera con i colori giallo, bianco, viola e nero, ovvero la bandiera non binaria: "Spero in pace, unità e dignità per tutte le persone".