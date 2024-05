Eurovision 2024 - il gesto di Angelina Mango non passa inosservato VIDEO

(Di domenica 12 maggio 2024) News tv., ildinon– A vincere l’è stato Nemo, rappresentante della Svizzera.si è piazzata soltanto al settimo posto. Una buona performance che però non è riuscita ad aggiudicarsi l’ambito premio. Undella giovane artista durante la finale canora poi ha suscitato l’interesse di molti. Una parte di pubblico si è addirittura infuriato: “Ma cosa ha fatto? Io se fosse stato tutto deciso a tavolino non ne sarei affatto felice”, la voce di uno. Su “X” ne è venuta fuori una vera e propria querelle. (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: “”, inconveniente sul ...

Eurovision , Angelina Mango incanta in finale | VIDEO Ottima performance di Angelina Mango in finale all’ Eurovision Song Contest. La cantante che ha rappresentato l’Italia a Malmö è apparsa sicura di sé e per niente tesa. Convincente, trascinante e ...

Eurovision , Angelina Mango non ha vinto, ma ha lasciato il segno. In tanti speravano che l’ex allieva di Amici divenuta in breve tempo una star potesse trionfare con il suo brano “La Noia” all’ Eurovision Song Contest. La vittoria, invece, è andata ...

Allo svizzero Nemo l’Eurovision, fischi all’artista israeliana, Italia settima con Angelina Mango - Allo svizzero Nemo l’Eurovision, fischi all’artista israeliana, Italia settima con angelina mango - Allo svizzero Nemo l’Eurovision, fischi all’artista israeliana, Italia settima con angelina mango. Lo svizzero Nemo con il brano “The Code”, pezzo sulla sua identità non binaria, ha vinto l’Eurovision ...

Angelina Mango riceve la "benedizione" della Pausini. "Tiferò sempre per te" - angelina mango riceve la "benedizione" della Pausini. "Tiferò sempre per te" - Dopo la finale dell'Eurovision Song Contest 2024, per angelina mango, settima classificata, sui social arriva la benedizione artistica di Laura Pausini.

Eurovision, Angelina Mango incanta in finale | VIDEO - Eurovision, angelina mango incanta in finale | VIDEO - Ottima performance di angelina mango in finale all’Eurovision Song Contest. La cantante che ha rappresentato l’Italia a Malmö è apparsa sicura di sé e per niente tesa. Convincente, trascinante e a suo ...