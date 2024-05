Eurovision 2024 Gran finale nella notte | la Svizzera neutrale batte tutti a sorpresa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 12 maggio 2024) Per le giurie è un plebiscito: a vincere il 68°Song Contest è lacon Nemo e la sua The Code, Israele è a metà classifica. Poi il verdetto del televoto: 323 televoti a Israele, che balza in testa. Poi il primo colpo di scena: 306 televoti all’Ucraina, che balza in testa, poi 337 alla Croazia, che balza a sua volta in testa. Infine il televoto per la: 226, e con 591 di punteggioè Nemo a vincere. Seconda la Croazia, a seguire Ucraina, Francia, Israele, Irlanda e Italia, con la nostra Angelina Mango, settima. Aspettando la proclamazione a tardain diretta su Raiuno del vincitore di questa 68ª edizione, ieri alla Malmö Arena a farla da padrone sono stati i problemi della minaccia di clamorose azioni dimostrative anti-israeliane degli attivisti pro-Palestina ...