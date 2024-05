Eurovision 2024 - cosa è successo durante la finale | l’incendio sul palco e l’arresto di Greta

(Di domenica 12 maggio 2024) L’Song Contest edizioneè stato tra i più chiacchierati, discussi e seguiti di sempre. Sorprese, scandali e colpi di scena si sono susseguiti nel corso dell’intera settimana della kermesse, sule fuori. E la grande serata– che ha visto trionfare lo svizzero Nemo – non è stata da meno. Eccoe disi continuerà a parlare ancora a lungo. Nemo, il vincitore della Svizzera, rompe il trofeo Era tra i favoriti, ma non tra i più favoriti. Nemo, il coloratissimo artista portacolori della Svizzera, ha lasciato tutti a bocca aperta quando – con 365 punti dalle giurie e 226 dal televoto – si è guadagnato il titolo di vincitore dell’. Ma ancora più incredibile è quel che è accaduto ...

Angelina Mango è pronta a lasciare il segno all’ Eurovision Song Contest 2024 . La vincitrice del Festival di Sanremo 2024 salirà sul palco nel corso della seconda semifinale di giovedì 9 maggio e in onda su Rai2. Per la prima volta rispetto al ...

Viva le milf , lunga vita alle milf ! Con questo slogan si potrebbe sintetizzare la seconda Semifinale di Eurovision Song Contest 2024 che mai come quest’anno è stato trasversale anche con il target d’età. C’è spazio per tutti ed è un piacere vedere ...

Malmo – Non c’è solo Angelina Mango a rappresentare l’Italia nella kermesse di Eurovision 2024 in corso a Malmo in Svezia. A tenere alta la bandiera azzurra ci sono anche alcuni ballerini che stanno facendo vedere il loro talento e la loro ...

