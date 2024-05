Eurovision 2024 - chi ha vinto | nessuno se lo aspettava

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di domenica 12 maggio 2024), chi hase lo– È Nemo, per la Svizzera, a vincere l’Song Contestcon il brano The Code. Dopo Lys Assia e Celine Dion, Nemo riporta così il microfono di cristallo nel suo paese per la terza volta. La Croazia si è piazzata seconda. Terzo posto per l’Ucraina. Angelina Mango è arrivata settima con 268 voti. L'articolo proviene da TvZap.