Eurovision 2024 - boom di ascolti su Rai 1 per la Finale | 5 341 000 spettatori pari al 36% di share

(Di domenica 12 maggio 2024) Grandissimiper la Finalissima diSong Contest, in diretta dalla Malmo Arena in Svezia, in prima serata su Rai 1 con il commento in diretta per il pubblico italiano di Gabriele Corsi e Mara Maionchi. A seguire lo show internazionale che ha visto trionfare Nemo della Svizzera con "The Code" c'erano 5.341.000al 36% di. Una felice intuizione quella di portare lo show sulla Rete ammiraglia della Rai avuta dall'ex direttore di Rai 1, Andrea Fabiano, nel 2015. Lainfatti andò in onda per la prima volta nel 2016 sulla prima Rete Rai con un debutto di 3.300.000 telee 16.94% di.