Europee - gli italiani non andranno a votare per un semplice motivo | in Ue non contiamo nulla

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 12 maggio 2024) Perché i sondaggisti ci dicono che l’8 e il 9 di giugno buona parte deglinon andrà aper le elezioni del nuovo Parlamento dell’Unione Europea? La prima risposta che a molti viene in mente è che i partitinon hanno offerto nessun programma relativo agli affari dell’Unione Europea e che quindi gli elettori non sono interessati asu programmi che non ci sono. Gli elettori sono piuttosto chiamati aGiorgia Meloni detta Giorgia, l’Evita Peron italiana, o Elly Schlein o l’improbabile Vannacci. Ma la risposta vera sul perché del prevedibile massiccio astensionismo degliè soprattutto un’altra: il fatto è che tutti sanno che il voto deglinon contain Europa. La verità è che l’Italia, e non solo ...