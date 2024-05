Esposito | Onorato di essere di proprietà dell’Inter! Voglio giocare

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 12 maggio 2024) Pio, fratello minore di Sebastianoanche lui di, è reduce dalla magnifica salvezza dello Spezia in Serie B in cui ha anche segnato. SALVEZZA – Nell’ombra della vittoria schiacciante dello Spezia contro il Venezia, un trionfo che ha riacceso le speranze e le passioni dei tifosi, emerge la figura risplendente di Francesco Pio, il talentuoso attaccante con radici nella scuola calcistica. Dopo lunghi mesi di inattività sul fronte dei gol, il ritorno dialla rete è stato come un raggio di sole dopo un lungo inverno. In un’intervista esclusiva a Cronache di Spogliatoio, ha condiviso le sue emozioni e riflessioni sulla recente salvezza degli Aquilotti: «Per me è stata una grandissima liberazione perché ...