Esercito ucraino - abbandonate posizioni a nord di Kharkiv

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 12 maggio 2024) L'unità Gostri Kartuzi delle forze speciali Omega della Guardia nazionale ucraina ha dichiarato ieri sera di essere stata costretta ad abbandonare alcuneneldella regione diper il pesante assalto russo e che aree popolate sono passate sotto il controllo nemico. "Alle 14 (di sabato) sono iniziate battaglie per Glubokoye, di importanza strategica. Le perdite russe sono massicce, ma continuano a fare pressione e in alcuni punti hanno avuto successo", si legge nel messaggio dell'unità su X che ha anche postato un video in cui si vede una colonna di fanteria russa in movimento a sud del villaggio di Morokhovets.