Ero senza equilibrio Djokovic eliminato dopo la borraccia in testa

(Di domenica 12 maggio 2024) Si ferma al terzo turno la corsa di Novakagli Internazionali d'Italia, torneo Atp Masters 1000 in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Foro Italico a Roma. Il 36enne serbo, numero 1 del mondo e primadi serie, ha ceduto al 26enne cileno Alejandro Tabilo, numero 32 del ranking Atp e 29 del seeding con il punteggio di 6-2, 6-3 in 1 ora e 8 minuti. L'episodio della bottiglietta può aver influito sulla sconfitta? «Non ho fatto alcun esame. Ieri mi sono allenato bene. Oggi, sotto forte stress, non ho sentito alcun dolore ma mi sentivo fuoricoordinazione. Mi sentivo un giocatore completamente diverso rispetto a quello di venerdì. Nei prossimi giorni farò degli esami e vediamo cosa sta succedendo». Così in conferenza stampa Novak...