(Di domenica 12 maggio 2024) Erano quasi 4000 le persone che ieri sera hanno salutato con straordinarioil concerto disul podio dei celeberrimiper l'inaugurazione del 34/oFestival in un Pala De André che ha registrato l'affluenza maggiore di sempre nella storia della manifestazione. Del resto, la popolarità del programma scelto, la Sinfonia N. 35 di Mozart e la N. 9 di Schubert, espressione più alta della classicità viennese e da sempre cavalli di battaglia sia della compagine orchestrale che del maestro napoletano, hanno fatto sì che fin da subito, all'apertura delle prevendite, il concerto andasse esaurito. È facile prevedere che anche le repliche di questa sera al Teatro del Maggio a Firenze e di domani al Petruzzelli di Bari andranno nella stessa ...

Entusiasmo a Ravenna per Riccardo Muti e i Wiener Philharmoniker - entusiasmo a ravenna per Riccardo Muti e i Wiener Philharmoniker - Erano quasi 4000 le persone che ieri sera hanno salutato con straordinario entusiasmo il concerto di Riccardo Muti sul podio dei celeberrimi Wiener Philharmoniker per l'inaugurazione del 34/o ravenna ...

Coppa Italia A2M a Cuneo: è la Consar Ravenna la prima finalista - Coppa Italia A2M a Cuneo: è la Consar ravenna la prima finalista - La squadra di Marco Bonitta ha piegato con un secco 3-0 la Yuada Battery Grottazzolina, apparsa un po' spenta dopo la promozione in Superlega ...

Volley A2, è l'ora della Coppa Italia: la Consar cerca un posto in finalissima - Volley A2, è l'ora della Coppa Italia: la Consar cerca un posto in finalissima - Alla ricerca di un posto in finalissima. È il week end della Coppa Italia e fra le protagoniste c'è la Consar ravenna che giocherà la semifinale contro Grottazzolina, un appunto che profuma di rivinci ...