Emerito - ma non più papa Smentite le fantasie sulla rinuncia di Ratzinger

(Di domenica 12 maggio 2024) Ladi Benedetto XVI continua a far discutere. I canonisti bocciano l'emeritato e la distinzione tra munus e ministerium

"Codice Ratzinger" il 3 maggio la presentazione a Piacenza - ... e i suoi nemici, accontentandosi del primo atto che parlasse di "rinuncia", si sono scismati e ... Per distinguersi dall'antipapa, Benedetto è, dunque, l'"emerito", non "il papa in pensione" (...

La sinodalità è solo un ricordo, Francesco ormai fa il papa re - ... una presenza ingombrante quella del papa emerito per Francesco, evidentemente più di quanto si ... Il fatto è che De Donatis ha 70 anni, mentre il limite canonico che impone di presentare la rinuncia ...