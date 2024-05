Emergenza-cinghiali Criticità anche sanitarie

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 12 maggio 2024) BASTIA UMBRA (Perugia) "Il problema deiè drammaticoa causa dell’uomo che scelse negli anni Settanta di introdurre specie non autoctone che hanno proliferato in maniera eccessiva provocandodi natura sanitaria come la peste suina africana". A dirlo il ministro dell’agricoltura, Francesco Lollobrigida, ieri al Caccia Village di Bastia Umbra, presentela governatrice Donatella Tesei e gli assessori Roberto Morroni e Paola Agabiti. "Nel decreto abbiamo ancora una volta implementato le possibili risposte a un quadro sistemico in agricoltura e con connessioni dell’ambiente che impediscono un corretto andamento delle cose e purtroppo portano problemi sanitari su altre specie, come i suini", ha aggiunto il ministro. Per il Salone della caccia, fino a domani a Umbriafiere, è già un successo ...