Elezioni - nom - liste Ricostruire in trenta giorni il senso di un voto

Bagno a Ripoli (Firenze), 11 maggio 2024 – Ecco i candidati e le liste in lizza alle urne per le Elezioni comunali dell’8 e 9 giugno. Sono quattro i candidati sindaco a Bagno a Ripoli . Ecco i nomi . Candidata a sindaco Sonia Redini. Le liste . Per ...

Elezioni Amministrative 2024: a Berzano San Pietro lista unica a sostegno di Mario Lupo - elezioni Amministrative 2024: a Berzano San Pietro lista unica a sostegno di Mario Lupo - A Berzano San Pietro c’è una sola lista per le prossime elezioni amministrative, a sostegno della candidatura di Mario Lupo, sindaco uscente, che corre per il terzo mandato, essendo in carica dal 2014 ...

Elezioni comunali 2024, Avellino Nargi torna in corsa con le liste dei festiani - elezioni comunali 2024, Avellino Nargi torna in corsa con le liste dei festiani - Laura Nargi presenta le sue liste per tentare la scalata allo scranno più alto di Palazzo di Città e provare ad ottenere il primato di diventare la prima sindaca della città ...

Elezioni Comunali: ad Alghero 14 liste per due candidati sindaco - elezioni Comunali: ad Alghero 14 liste per due candidati sindaco - Ad Alghero sono due i candidati a sindaco: Raimondo Cacciotto per il Campo largo aperto alle forze centriste, e Marco Tedde per il centrodestra. Cacciotto, ex consigliere regionale, esponente di Avs, ...