Elezioni - in Campania 168 comuni al voto | a Casal di Principe la sfida dopo il sindaco anticlan

Tempo di lettura: 4 minutiIl sistema italiano delle Pro Loco ha un forte impatto socioeconomico, che genera ricchezza e stimola le economie locali. In Campania ne esistono 556 su 554 Comuni e sono realtà fondamentali per la promozione turistica: ...

Quando e dove passa oggi il Giro d’Italia 2024, tappa Avezzano-Napoli: tutti i paesi e le province attraversati - Quando e dove passa oggi il Giro d’Italia 2024, tappa Avezzano-Napoli: tutti i paesi e le province attraversati - Oggi domenica 12 maggio va in scena la nona tappa del Giro d'Italia 2024: una frazione di 214 km da Avezzano a Napoli. La Corsa Rosa prosegue la propria ...

Fattorie Aperte, oltre 10mila visitatori all'Izsm - Fattorie Aperte, oltre 10mila visitatori all'Izsm - Oltre 10mila visitatori a 'le Fattorie Aperte', progetto promosso dall'assessorato all'Agricoltura della Regione campania in collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno ...

Chiusura da record per le ‘Fattorie Aperte’ dell’Istituto Zooprofilattico: oltre 10mila visitatori - Chiusura da record per le ‘Fattorie Aperte’ dell’Istituto Zooprofilattico: oltre 10mila visitatori - Fattorie Aperte, un progetto promosso dall’assessorato all’agricoltura della Regione campania in collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno (IZSM), giungono alla loro c ...