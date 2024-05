Elezioni comunali Avellino 2024 - sfida a sette per archiviare arresti e veleni

(Di domenica 12 maggio 2024) Non si parla della stazione ferroviaria chiusa da anni, dei giovani che fuggono a studiare fuori e non tornano più, di un'area industriale bonificata dall'amianto interrato e non...

Bagno a Ripoli (Firenze), 11 maggio 2024 – Ecco i candidati e le liste in lizza alle urne per le Elezioni comunali dell’8 e 9 giugno. Sono quattro i candidati sindaco a Bagno a Ripoli . Ecco i nomi . Candidata a sindaco Sonia Redini. Le liste . Per ...

Elezioni comunali. A San Gemini corrono Clementella, Grimani e Bracco. Tutti i nomi dei candidati al consiglio comunale - elezioni comunali. A San Gemini corrono Clementella, Grimani e Bracco. Tutti i nomi dei candidati al consiglio comunale - SAN GEMINI – Il borgo più bello d’Italia non è mai stato così tappezzato di manifesti elettorali. Di più, tanti di più, quelli di Leonardo ...

Elezioni a Nocera Superiore: Bisogno rinvia l'apertura della campagna elettorale - elezioni a Nocera Superiore: Bisogno rinvia l'apertura della campagna elettorale - Il candidato sindaco è in attesa della risoluzione di problemi burocratici legati alla presentazione delle liste ...

Corsa alle urne: elezioni nei 16 Comuni di Rimini con 3 sindaci in vista - Corsa alle urne: elezioni nei 16 Comuni di Rimini con 3 sindaci in vista - Nella provincia di Rimini, si avvicinano le elezioni per i consigli comunali, coinvolgendo 16 Comuni. In tre di questi, i candidati sindaci non hanno rivali. Mirna Cecchini si dirige verso il suo ...