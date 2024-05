Eleonora Giorgi rivela a Verissimo | Ho paura di fare la chemio

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 12 maggio 2024) “Sono preoccupata per laterapia che riprenderò da lunedì”, così l’attriceospite a “” racconta le sue condizioni di salute a poco più di un mese dall’intervento per la rimozione di un tumore al pancreas. “Nei quattro mesi prima dell’operazione ho seguito la terapia come un soldato ma adesso le cellule giovani che si stanno rigenerando rischiano di essere uccise dallache agisce come un veleno“, spiega la. E aggiunge: “Sarà una lotta dentro di me ma è quello che devo, so che è la strada giusta da seguire”. L’attrice, che non ha potuto essere presente in studio a causa delle sue condizioni di salute, si collega con Silvia Toffanin da casa. Sono stati i medici, come spiegato dalla conduttrice in diretta, a ...