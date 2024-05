Effetto nostalgia - dopo 25 anni ritorna il Nokia 3210 | il prezzo

Trent’anni alla Radiomobile di Chiari: il saluto a sirene spiegate per "Caccia" - Trent’anni alla Radiomobile di Chiari: il saluto a sirene spiegate per "Caccia" - di Chiara Balducchi Una vita in prima linea, a bordo delle autoradio della Radiomobile dei carabinieri. Di notte e di giorno, non ci sono Natale, Pasqua o Capodanno che tengano. Sotto la pioggia batte ...

Gerry Scotti: «Amadeus lavora troppo, si goda i soldi che gli danno. Mio figlio Ho perso qualcosa» - Gerry Scotti: «Amadeus lavora troppo, si goda i soldi che gli danno. Mio figlio Ho perso qualcosa» - Virginio Scotti, detto Gerry, vive in uno studio tv più o meno da quarant'anni - ha debuttato con Deejay Television nel 1983 – e dargli dello stakanovista della tv forse non ...

Perché (quasi) tutti amano ancora Friends - Perché (quasi) tutti amano ancora Friends - A 20 anni dal finale, Friends è una serie d'altri tempi che non ha perso il suo fascino e continua a mietere successi ...