Edilizia green e benessere nel Piano urbanistico

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 12 maggio 2024) Quattro mesi di tempo per studiare e per presentare osservazioni algenerale che riguarda i cinque comuni riuniti nell’Unione Reno Lavino Samoggia. Uno sguardo sul futuro strutturale dei territori di Casalecchio, Zola, Sasso Marconi, Monte San Pietro e Valsamoggia concentrati nel documento assunto dalle relative giunte e pubblicato sul sito dell’Unione, sui singoli siti comunali e sul bollettino ufficiale della Regione. Cittadini, imprese, enti e soggetti interessati hanno tempo fino al 5 settembre per intervenire nell’iter amministrativo in questa fase di deposito e di raccolta delle osservazioni al. Nelle settimane scorse in ogni Comune il documento è stato presentato nel corso di assemblee pubbliche nel corso delle quali, si legge nel comunicato ufficiale, si sono ribaditi gli obiettivi principali di ...