Ecologisti assaltano la Tesla | l' ultimo cortocircuito green

(Di domenica 12 maggio 2024) Una nuova protesta da parte di attivisti e di esponenti di gruppi dell'estrema sinistra ha preso di mira la fabbrica della casa statunitense di auto elettrichenel Brandeburgo. I manifestanti hanno indetto azioni di protesta fino a oggi e ieri alcuni dimostranti hanno preso d'assalto i binari della ferrovia della fabbrica e hanno scavalcato alcune recinzioni. La polizia è intervenuta e ci sono stati dei tafferugli. I dimostranti anti-sono stati trascinati via a forza. Un attivista e tre agenti di polizia sono rimasti feriti. Gli agenti intervenuti sul posto hanno messo in sicurezza i binari, le linee elettriche e idriche e una stazione di trasformazione nelle vicinanze della fabbrica. I teppistisono riusciti a sfondare perché il sito è troppo grande per tenere sotto controllo tutti gli accessi, hanno spiegato ...

Germania, scontri violenti tra polizia e manifestanti davanti la fabbrica Tesla a Grünheide - Germania, scontri violenti tra polizia e manifestanti davanti la fabbrica tesla a Grünheide - Grave episodio di violenza a Grünheide, in Germania. L’esterno della sede tesla della città si è trasformato nel teatro di un brutale scontro tra forze dell’ordine tedesche e centinaia di attivisti. L ...

La Gigafactory di Tesla a Berlino presa d'assalto dagli attivisti per il clima: Elon Musk ferma la produzione - La Gigafactory di tesla a Berlino presa d'assalto dagli attivisti per il clima: Elon Musk ferma la produzione - Gli attivisti per il clima hanno preso d'assalto il sito della Gigafactory di tesla a Berlino ieri mattina, imponendo l'interruzione della produzione. Il CEO di tesla, Elon Musk, ha commentato la prot ...

Germania: proteste contro Tesla per l'abbattimento di una foresta - Germania: proteste contro tesla per l'abbattimento di una foresta - Scontro tra ambientalisti e polizia in Germania nei pressi di una fabbrica delle auto elettriche tesla. L'azienda vorrebbe espandere i suoi edifici, ma gli attivisti sono contrari all'abbattimento deg ...