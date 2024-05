Ecofuturo - case green e sostenibile e comunità energetiche condominiali | il video della terza giornata

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 12 maggio 2024)dell‘Festival dedicata ae sostenibili,, rinnovabili e best practises per la tutela dell’ambiente. Unaricca di approfondimenti per questa undicesima edizione del festival didal titolo “Un Mondo 99% Rinnovabile per l’Equofuturo”. Nella mattinata è intervenuto il prof. Francesco Corvaro, inviato speciale per il cambiamento climatico del governo italiano. “È molto emozionante essere qui. Ho avuto una conferma, ovvero che abbiamo molte soluzioni in pista per poter affrontare le sfide di un futuro. Proprio ieri è uscito un rapporto che ha stabilito una riduzione delle emissioni di CO2 del 6% in Italia. ...