Ecco perché ha sempre le stesse scarpe… Angelina all’Eurovision - svelato finalmente il motivo E spunta anche il prezzo

(Di domenica 12 maggio 2024) Eurovision, la curiosità suMango. La finale del popolare evento musicale si è tenuta nella serata di ieri, sabato 11 maggio, e in tanti sono rimasti sorpresi dalla vittoria di Nemo, rappresentante della Svizzera. Si è chiusa così un’edizione caratterizzata da polemiche e colpi di scena, come i fischi alla concorrente israeliana o la squalifica del cantante olandese.se alla fine non ha vintoMango è riuscita comunque a far parlare di sé. Nelle ultime ore sono usciti fuori alcuni dettagli particolari sul suo conto. La sua scelta di vestire di nero con la bandiera italiana ha fatto pensare ad un riferimento alla bandiera palestinese. Poi si è parlato della scritta che si è fatta sulla mano, un gesto scaramantico ripetutoprima della finale di Sanremo. Leggi: ...

