Ecco perché Gasperini è perfetto per la Juventus

(Di domenica 12 maggio 2024) Di questo campionato si parla pocol'Inter lo ha vinto con largo anticipo e i primi quattro posti per la Champions sono prenotati da Inter, Milan,e Bologna. Il quinto andrà probabilmente all'Atalanta, che è in forma smagliante: si è sbarazzata del Marsiglia (3-0) conquistando la finale di Europa League a Dublino. Qualche giorno prima aveva battuto la Fiorentina guadagnandosi la finale di Coppa Italia. In campionato ha invece raggiunto la Roma e ha una partita da recuperare. Domani sera si giocherà proprio Atalanta-Roma: se la Dea dovesse vincere, la qualificazione in Champions sarebbe quasi certa. Percassi gongola, ma allo stesso tempo ha paura di perdere l'allenatore che per tanti anni gli ha permesso di vendere i giocatori migliori, rimpinguando il bilancio.lo ha abituato a poter fare ogni anno cessioni ...