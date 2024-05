Ecco le regioni mother friendly secondo al classifica Save The Children | la Puglia è 17esima

Maternità in Italia 2024: le madri “equilibriste” in Sicilia, è più difficile conciliare impegni familiari e lavorativi - Maternità in Italia 2024: le madri “equilibriste” in Sicilia, è più difficile conciliare impegni familiari e lavorativi - In vista della Festa della Mamma, pubblicata la nona edizione del rapporto “Le Equilibriste - La maternità in Italia 2024” di Save The Children. La Sicilia è al terz'ultimo posto della classifica dell ...

TAP: 214.000 pax per i Portugal Stopover - TAP: 214.000 pax per i Portugal Stopover - Nel 2023 il Portugal Stopover di TAP è stato utilizzato a livello globale da 214 mila passeggeri. Nello specifico, il programma consente ai viaggiatori dei voli a medio e lungo raggio via Lisbona o [.

Città amica delle mamme Vince Bolzano - Città amica delle mamme Vince Bolzano - Una recente ricerca ha stilato la classifica delle regioni italiane dove per le mamme è più facile vivere. L’analisi prende in considerazione varie dimensioni della vita. Nella provincia di Bolzano c' ...