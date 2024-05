Eccellenza Play off | Castelfidardo - the show must go on Urbino battuto in finale 1-0

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di domenica 12 maggio 2024) Il tap-in di Braconi nel primo tempo stende i ducali estromettendoli dalla corsa verso la serie D. Dopo avercon lo stesso risultato il Chiesanuova, Giuliodori e i suoi si ripetono e planano verso la fase nazionale: ora ad attenderli, i laziali dell’Unipomezia, 12 maggio 2024 – En plein. Addio sogni di gloria per l’. Il verdetto ultimo degli spareggi regionali ha rappresentato l’ulteriore sentenza di questo fine stagione favorevole ai biancoverdi. Ed è una di quelle che lascia l’acquolina in bocca rispetto all’immediato futuro. Al ‘Mancini’, con un altro 1-0, la squadra di Marco Giuliodori batte unmai domo e stacca il pass per la fase nazionale che potrà tracciare il sentiero verso la Serie D. Marco Giuliodori Come a Villa San Filippo una settimana ...