È morto il primo uomo a ricevere un rene di maiale - il decesso due mesi dopo il trapianto | Voleva dare speranza

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 12 maggio 2024) Èa 62 anni Richard «Rick» Slayman, ila essere stato sottoposto a un intervento didi undigeneticamente modificato. Come riporta il Guardian, Slayman era stato operato nell’ospedale generale del Massachissetts. I medici al momento sostengono che non ci siano indicazioni che la causa della morte sia legata al. Subitol’intervento, i chirurghi avevano assicurato che ilimpiantato a Slayman sarebbe durato almeno due anni. Le complicazioni prima delPrima dell’intervento di Slayman, i reni dierano stati trapianti in pazienti cerebralmente morti solo per scopo sperimentale. Ci sono stati anche due casi di uomini che hanno ...