Durante la trasmissione Belve - Francesca Pascale ha dichiarato di sentirsi una jena Ma fino a che punto le ragazze cattive sono state sdoganate? 

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di domenica 12 maggio 2024) Antonella Baccaro (foto di Carlo Furgeri Gilbert). «Che belva si sente?». La domanda cheFagnani ha ritualmente posto agli ospiti della fortunata, su RaiDue, raramente ha trovato una risposta diretta come quella di, per 14 anni compagna di Silvio Berlusconi. «Una» ha risposto quella che oggi è la coniuge di Paola Turci, rivendicando il suo lato crudo. Ledefinitivamente sdoganate ea che? La mia impressione è che il modellora sia esistito (o forse tollerato) solo per differenza. Mi spiego: il modello femminile predominante è sempre stato quello ...