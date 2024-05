Dr Ferroviaria Spezia travolgente sul Val Tanaro e le 100 caps di Hall

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 12 maggio 2024) La, 12 maggio 2024 – Una vittoria netta e meritata per la Drnel segmento Mare e Monti del campionato di Serie C di rugby. Gli aquilotti guidati sul campo dal loro allenatore e giocatore Marco Sturlese e dal capitano Francesco, hanno lentamente eroso la difesa avversaria riuscendo a segnare ben quattro mete ottenendo il punto di bonus offensivo. La prima segnatura è propiziata proprio dal capitano, che intercetta la palla all’altezza della metà campo, corre verso la linea di meta quindi offre l’ovale all’ala Gianluca Sacchelli, che 'brucia' in velocità il diretto avversario segnando la prima meta, Gabrielli fallisce la trasformazione (5-0). I piemontesi reagiscono portandosi in attacco, non riescono a passare, ma ottengono due calci di punizione con i quali passano ...