Domenica In - gli ospiti di Mara Venier oggi 12 maggio

Timidi progressi sul piano del gioco per la Juve nell’1-1 contro la Roma all’Olimpico in quella che ho probabilmente stata la migliore prestazione esterna nel girone di ritorno, ma gli uomini di Allegri continuano a essere allergici alla vittoria ...

(Adnkronos) – Per Domenica In puntata all'insegna della Festa della mamma oggi , Domenica 12 maggio . Mara Venier ospiterà in studio Piera maggio , la mamma di Denise Pipitone, scomparsa a Mazara del Vallo il 1° settembre 2004: la donna racconterà la ...

Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, domenica 12 maggio - Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, domenica 12 maggio - Guerra Israele-Hamas a Gaza, le ultime notizie in diretta live di oggi, domenica 12 maggio. Tutte le informazioni. Scopri di più ...

Acen, patto per la crescita: «Pace con gli industriali» - Acen, patto per la crescita: «Pace con gli industriali» - «Siamo andati via da piazza dei Martiri ma non dal sistema, la nostra casa comune è sempre la stessa e sono contento di poter considerare l'Unione industriali e il ...

A Palazzo d’Aumale il 12 maggio alle 17: “Giovanni Meli. L’energia di uno spirito” - A Palazzo d’Aumale il 12 maggio alle 17: “Giovanni Meli. L’energia di uno spirito” - Incontro con Giovanna Fileccia e Mario Scalabrino a Palazzo d'Aumale Terrasini: Giovanni Meli, l'energia di uno spirito".