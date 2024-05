Doctor Who 14 - Millie Gibson | Ruby e il Dottore hanno un' energia simile a una partita di tennis

Il 10 maggio arriverà sugli schermi di Disney+ la stagione 14 di Doctor Who e il trailer regala molte anticipazioni sugli episodi inediti. Il 10 maggio arriverà sugli schermi di Disney+ la stagione 14 della serie Doctor Who e online è stato ...

Doctor Who 14, Ncuti Gatwa ammette: "Non avevo capito quanto fosse imponente la serie" - Ncuti Gatwa ha svelato che inizialmente non era del tutto consapevole dell'impatto e dell'importanza della serie doctor Who e di quanto sia un universo vasto.

Doctor Who 14, la recensione dei primi due episodi: chi ben (ri)comincia... - La recensione di doctor Who 14, la nuova, attesissima stagione della serie in streaming su Disney+, per la quale tutti i fan del Signore del Tempo si stanno facendo la stessa domanda: sarà possibile t ...

Doctor Who 14 da oggi su Disney+, per lo showrunner porterà "gioia sullo schermo" e sarà "una fuga dalla realtà " - La serie di fantascienza è tornata con una premiere doppia, composta da due episodi, e proseguirà con un nuovo episodio ogni sabato.